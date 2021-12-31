В России выросли цены на сигареты

01 января 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

В России подорожали сигареты Фото: Артем Ковтун © URA.RU Минимальная цена пачки сигарет вырастет с 108 до 112 рублей. Закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий подписал российский президент Владимир Путин еще в конце декабря 2020 года. С 1 апреля в России была введена единая минимальная цена табачной продукции. Этот показатель рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента 1,4, сообщают в Минсельхозе. Так как с 1 января акцизы вырастут на 4%, увеличится и минимальная цена на сигареты. Этот параметр был введен также, как и в случае со спиртными напитками с апреля 2021 года в рамках борьбы с контрафактом. Депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов предложил пожизненно запретить продажу сигарет в России. Он это сделал с оглядкой на опыт отмены сигарет в Новой Зеландии. Там предложили запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось в 2021 году 14 лет. Власти страны предложили навсегда запретить им покупать табачные изделия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минимальная цена пачки сигарет вырастет с 108 до 112 рублей. Закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий подписал российский президент Владимир Путин еще в конце декабря 2020 года. С 1 апреля в России была введена единая минимальная цена табачной продукции. Этот показатель рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента 1,4, сообщают в Минсельхозе. Так как с 1 января акцизы вырастут на 4%, увеличится и минимальная цена на сигареты. Этот параметр был введен также, как и в случае со спиртными напитками с апреля 2021 года в рамках борьбы с контрафактом. Депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов предложил пожизненно запретить продажу сигарет в России. Он это сделал с оглядкой на опыт отмены сигарет в Новой Зеландии. Там предложили запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось в 2021 году 14 лет. Власти страны предложили навсегда запретить им покупать табачные изделия.