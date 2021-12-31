31 декабря 2021

В России выросли цены на сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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В России подорожали сигареты Фото:

Минимальная цена пачки сигарет вырастет с 108 до 112 рублей. Закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий подписал российский президент Владимир Путин еще в конце декабря 2020 года.

С 1 апреля в России была введена единая минимальная цена табачной продукции. Этот показатель рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента 1,4, сообщают в Минсельхозе.

Так как с 1 января акцизы вырастут на 4%, увеличится и минимальная цена на сигареты. Этот параметр был введен также, как и в случае со спиртными напитками с апреля 2021 года в рамках борьбы с контрафактом.

Депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов предложил пожизненно запретить продажу сигарет в России. Он это сделал с оглядкой на опыт отмены сигарет в Новой Зеландии. Там предложили запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось в 2021 году 14 лет. Власти страны предложили навсегда запретить им покупать табачные изделия.

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Минимальная цена пачки сигарет вырастет с 108 до 112 рублей. Закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий подписал российский президент Владимир Путин еще в конце декабря 2020 года. С 1 апреля в России была введена единая минимальная цена табачной продукции. Этот показатель рассчитывается на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, НДС и повышающего коэффициента 1,4, сообщают в Минсельхозе. Так как с 1 января акцизы вырастут на 4%, увеличится и минимальная цена на сигареты. Этот параметр был введен также, как и в случае со спиртными напитками с апреля 2021 года в рамках борьбы с контрафактом. Депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов предложил пожизненно запретить продажу сигарет в России. Он это сделал с оглядкой на опыт отмены сигарет в Новой Зеландии. Там предложили запретить продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось в 2021 году 14 лет. Власти страны предложили навсегда запретить им покупать табачные изделия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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