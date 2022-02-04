Экономист раскритиковал чиновников за низкие пенсии. «Покажите хоть видимость заботы о людях!»

05 февраля 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Существует много способов повысить пенсии, однако руководство незаинтересованно в реформах, заявил Кричевский Фото: Анна Майорова © URA.RU Доктор экономических наук Никита Кричевский заявил, что существует множество способов увеличить размер пенсий в РФ, однако нынешнее руководство в этом незаинтересованно. Экономист предложил направить все доходы от налогов на криптовалюту в Пенсионный фонд. «У нас такой налог (на доход от криптовалют — прим. URA.RU) составляет 30%. Так направьте все доходы, которые бюджет будет получать от крипты, в Пенсионный фон. Как деньги пенсионеров вы отправляете в ПФР, так и это отправьте. Вы хоть видимость покажите, что вы заботитесь о людях! И есть в целом масса вариантов, как менять пенсионную систему, отменять пенсионную реформу, вводить обязательный страховой стаж (30 лет). За год все можно изменить, но с другими людьми», — приводит слова экономиста telegram-канал URA.RU . Ранее депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, необходимо ликвидировать Пенсионный фонд (ПФР) и продать его «дворцы». Полученные деньги депутат предложил направить на повышение пенсий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Доктор экономических наук Никита Кричевский заявил, что существует множество способов увеличить размер пенсий в РФ, однако нынешнее руководство в этом незаинтересованно. Экономист предложил направить все доходы от налогов на криптовалюту в Пенсионный фонд. «У нас такой налог (на доход от криптовалют — прим. URA.RU) составляет 30%. Так направьте все доходы, которые бюджет будет получать от крипты, в Пенсионный фон. Как деньги пенсионеров вы отправляете в ПФР, так и это отправьте. Вы хоть видимость покажите, что вы заботитесь о людях! И есть в целом масса вариантов, как менять пенсионную систему, отменять пенсионную реформу, вводить обязательный страховой стаж (30 лет). За год все можно изменить, но с другими людьми», — приводит слова экономиста telegram-канал URA.RU. Ранее депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг заявил, необходимо ликвидировать Пенсионный фонд (ПФР) и продать его «дворцы». Полученные деньги депутат предложил направить на повышение пенсий.