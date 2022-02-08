В ФАС доложили Мишустину об итогах проверок цен на ПЦР-тесты

09 февраля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Представители ФАС провели проверку стоимости ПЦР-тестов в государственных медицинских клиниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провели проверку по обоснованности цен на ПЦР-тесты в регионах и по ее результатам рекомендовали региональным властям снизить цены на этот анализ в государственных медицинских лабораториях. Данную проверку поручил провести премьер России Михаил Мишустин. В службе сообщили, что «в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив затрат» для оплаты медпомощи по ОМС. Так, что стоимость тестов (без учета забора биоматериалов) варьируется от 400 руб. (в Центральном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе) до 3,4 тыс. руб. (Уральский федеральный округ). Средняя стоимость тестирования в России составила 1,3 тыс. руб. (плюс 250—350 руб. за забор биоматериала). В связи с этим властям было рекомендовано проанализировать цены на ПЦР-тесты и снизить их «до среднего норматива затрат по базовой программе ОМС», передает « Коммерсант » результаты проверки ФАС цен на ПЦР-тесты. Кроме того, представители ФАС посчитали нужным увеличить количество частных лабораторий и заодно отрегулировать цены на ПЦР-тесты непосредственно в них. Также в службе обязались разработать «методику установления рекомендованных предельных цен» на ПЦР-тесты для частников. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-тестов. Он заявил об этом 22 января и указал срок исполнения поручения — 1 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла в разговоре с URA.RU сообщил, что в Кремле обратят внимание на резкий рост цен на этот анализ в разгар пандемии COVID. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провели проверку по обоснованности цен на ПЦР-тесты в регионах и по ее результатам рекомендовали региональным властям снизить цены на этот анализ в государственных медицинских лабораториях. Данную проверку поручил провести премьер России Михаил Мишустин. В службе сообщили, что «в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив затрат» для оплаты медпомощи по ОМС. Так, что стоимость тестов (без учета забора биоматериалов) варьируется от 400 руб. (в Центральном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе) до 3,4 тыс. руб. (Уральский федеральный округ). Средняя стоимость тестирования в России составила 1,3 тыс. руб. (плюс 250—350 руб. за забор биоматериала). В связи с этим властям было рекомендовано проанализировать цены на ПЦР-тесты и снизить их «до среднего норматива затрат по базовой программе ОМС», передает «Коммерсант» результаты проверки ФАС цен на ПЦР-тесты. Кроме того, представители ФАС посчитали нужным увеличить количество частных лабораторий и заодно отрегулировать цены на ПЦР-тесты непосредственно в них. Также в службе обязались разработать «методику установления рекомендованных предельных цен» на ПЦР-тесты для частников. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-тестов. Он заявил об этом 22 января и указал срок исполнения поручения — 1 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла в разговоре с URA.RU сообщил, что в Кремле обратят внимание на резкий рост цен на этот анализ в разгар пандемии COVID.