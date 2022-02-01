В Кремле выяснят причины резкого роста цен на ПЦР-тесты

01 февраля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Кремле обещали отреагировать на резкий рост стоимости ПЦР-тестов в разгар новой волны коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Кремле обратят внимание на резкий рост цен на ПЦР-тесты в разгар пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля. «Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков. Жители сразу нескольких регионов жаловались на резкий рост цен на ПЦР-тесты. Фракция «Единой Росси» в Заксобрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, выросшей в разгар пандемии до трех тысяч рублей. URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле обратят внимание на резкий рост цен на ПЦР-тесты в разгар пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля. «Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков. Жители сразу нескольких регионов жаловались на резкий рост цен на ПЦР-тесты. Фракция «Единой Росси» в Заксобрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, выросшей в разгар пандемии до трех тысяч рублей. URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку.