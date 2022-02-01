В Кремле выяснят причины резкого роста цен на ПЦР-тесты

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Клипарт. Магнитогорск, пцр, взятие мазка
В Кремле обещали отреагировать на резкий рост стоимости ПЦР-тестов в разгар новой волны коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кремле обратят внимание на резкий рост цен на ПЦР-тесты в разгар пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля.

«Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков.

Жители сразу нескольких регионов жаловались на резкий рост цен на ПЦР-тесты. Фракция «Единой Росси» в Заксобрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, выросшей в разгар пандемии до трех тысяч рублей.

URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку.

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В Кремле обратят внимание на резкий рост цен на ПЦР-тесты в разгар пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 февраля. «Мы обратим обязательно на это внимание. Наверняка, оперативный штаб [при правительстве] мониторит ситуацию. Но это [рост цен] повод для того, чтобы обратиться на это внимание. Спасибо вам за информацию», — сказал Песков. Жители сразу нескольких регионов жаловались на резкий рост цен на ПЦР-тесты. Фракция «Единой Росси» в Заксобрании Санкт-Петербурга обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать решение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, выросшей в разгар пандемии до трех тысяч рублей. URA.RU выяснило, что с начала пандемии коронавируса частные клиники и лаборатории заработали на тестах более 30 млрд рублей. В 2020 году была получена максимальная часть выручки, которая составила 16 млрд рублей. Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов заявил, что стоимость ПЦР-тестов для граждан в 10 раз больше, чем при закупке. По его словам, закупочная стоимость составляет 150 рублей. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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