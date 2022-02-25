Тысячи студентов РФ вызвались помочь пострадавшим в Украине

25 февраля 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Петицию студентов с призывом о мире в Донбассе подписало больше 13 тысяч человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Петиция студентов российских вузов с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса создана с целью оказать помощь всем пострадавшим. Об этому URA.RU рассказал студент факультета Московской школы экономики МГУ Аркадий Фроймчук. Ранее студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена создали петицию с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса. На момент публикации петицию подписали больше 13 тысяч человек. «Я считаю, что нужно было и раньше всю эту историю продвигать, поддерживать и популяризировать, потому что люди находится уже на протяжении восьми лет в тяжелой ситуации. Но сейчас это как никогда важно. Мы готовы этой петицией оказать любую поддержку, любую помощь всем тем, кто находится в нынешней жизненной ситуации», — сказал Аркадий Фроймчук. Собеседник агентства добавил, что все студенческое сообщество надеется на скорейшее разрешение конфликта. «История совершенно понятная и простая. Сейчас происходит опасная ситуация. Я и все студенческое сообщество желает скорейшего разрешения конфликта, скорейшего мира над головой. И мы все вместе эту историю поддерживаем», — заключил он. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Петиция студентов российских вузов с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса создана с целью оказать помощь всем пострадавшим. Об этому URA.RU рассказал студент факультета Московской школы экономики МГУ Аркадий Фроймчук. Ранее студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена создали петицию с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса. На момент публикации петицию подписали больше 13 тысяч человек. «Я считаю, что нужно было и раньше всю эту историю продвигать, поддерживать и популяризировать, потому что люди находится уже на протяжении восьми лет в тяжелой ситуации. Но сейчас это как никогда важно. Мы готовы этой петицией оказать любую поддержку, любую помощь всем тем, кто находится в нынешней жизненной ситуации», — сказал Аркадий Фроймчук. Собеседник агентства добавил, что все студенческое сообщество надеется на скорейшее разрешение конфликта. «История совершенно понятная и простая. Сейчас происходит опасная ситуация. Я и все студенческое сообщество желает скорейшего разрешения конфликта, скорейшего мира над головой. И мы все вместе эту историю поддерживаем», — заключил он. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение.