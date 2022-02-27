ТАСС: в селе Ростовской области взорвался снаряд

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Неопознанный снаряд упал в одном из сел Ростовской области Фото:

В одном из сел Ростовской области, расположенном рядом с украинской границей, разорвался неопознанный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, пострадавших не оказалось.

«Снаряд разорвался в селе в Ростовской области рядом с границей Украины. Пострадавших нет», — передает агентство.

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В одном из сел Ростовской области, расположенном рядом с украинской границей, разорвался неопознанный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, пострадавших не оказалось. «Снаряд разорвался в селе в Ростовской области рядом с границей Украины. Пострадавших нет», — передает агентство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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