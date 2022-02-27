ТАСС: в селе Ростовской области взорвался снаряд

Неопознанный снаряд упал в одном из сел Ростовской области Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В одном из сел Ростовской области, расположенном рядом с украинской границей, разорвался неопознанный снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, пострадавших не оказалось.

«Снаряд разорвался в селе в Ростовской области рядом с границей Украины. Пострадавших нет», — передает агентство.