Экономист нашел способ обойти закрытие магазинов в России

09 марта 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Ранее в России закрылись магазины IKEA Фото: Анна Майорова © URA.RU Вместо закрытых магазинов иностранных владельцев на рынок России могут прийти собственники из Китая или россияне, которые восстановят подобное производство. Об этом заявил доктор экономических наук, директор высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. «Может прийти другой собственник из Китая, в России может найтись собственник, который готов это производство под тем или иным соусом восстановить. Даже если нам кажется, что производство зависит от единого поставщика, от какого-то бренда, то в большинстве случаев это не так. Айфон собирается в Китае, например», — заявил Ордов в интервью «Ридусу». По его мнению, это поможет справиться с безработицей в России, которая возникнет в случае закрытия. В том случае, если компания приостанавливает деятельность, но не увольняет сотрудников и платит им зарплату, то стране не нужно что-то предпринимать. Ранее иностранные производители начали уходить с российского рынка. Так, свою деятельность приостановила IKEA, McDonald’s, OBI, Adidas, магазины компании Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вместо закрытых магазинов иностранных владельцев на рынок России могут прийти собственники из Китая или россияне, которые восстановят подобное производство. Об этом заявил доктор экономических наук, директор высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. «Может прийти другой собственник из Китая, в России может найтись собственник, который готов это производство под тем или иным соусом восстановить. Даже если нам кажется, что производство зависит от единого поставщика, от какого-то бренда, то в большинстве случаев это не так. Айфон собирается в Китае, например», — заявил Ордов в интервью «Ридусу». По его мнению, это поможет справиться с безработицей в России, которая возникнет в случае закрытия. В том случае, если компания приостанавливает деятельность, но не увольняет сотрудников и платит им зарплату, то стране не нужно что-то предпринимать. Ранее иностранные производители начали уходить с российского рынка. Так, свою деятельность приостановила IKEA, McDonald’s, OBI, Adidas, магазины компании Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho).