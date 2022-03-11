Экономист назвал демонстративным жестом отказ США от водки из РФ

12 марта 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Масленников считает, что такие санкции — не более, чем демонстративный жест Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США решили прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России по «санкционной инерции». Так считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Мне думается, что это больше демонстративный жест. Потому что основные позиции, которые могли нанести существенный ущерб экономике Штатов, например уран и титан, остались за бортом», — сообщил Масленников в беседе с RT. По мнению экономиста, наложение запрета на импорт этих товаров не ударит по экономике России. Масленников предложил американцам «потреблять свой Jack Daniels», если не российскую водку. Что касается алмазов, эксперт подчеркнул, что кроме Америки есть и другие потребители, которые готовы покупать у России ценный продукт. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и лидеры G7 вводят новый пакет санкций против России. По их мнению, это усилит давление на президента РФ Владимира Путина и сильнее изолирует российскую финансовую систему от мировой экономики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США решили прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России по «санкционной инерции». Так считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Мне думается, что это больше демонстративный жест. Потому что основные позиции, которые могли нанести существенный ущерб экономике Штатов, например уран и титан, остались за бортом», — сообщил Масленников в беседе с RT. По мнению экономиста, наложение запрета на импорт этих товаров не ударит по экономике России. Масленников предложил американцам «потреблять свой Jack Daniels», если не российскую водку. Что касается алмазов, эксперт подчеркнул, что кроме Америки есть и другие потребители, которые готовы покупать у России ценный продукт. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и лидеры G7 вводят новый пакет санкций против России. По их мнению, это усилит давление на президента РФ Владимира Путина и сильнее изолирует российскую финансовую систему от мировой экономики.