11 марта 2022

Экономист назвал демонстративным жестом отказ США от водки из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, водка, витрина, алкогольная продукция, прилавок, крепкие напитки, алкоголь
Масленников считает, что такие санкции — не более, чем демонстративный жест Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США решили прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России по «санкционной инерции». Так считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Мне думается, что это больше демонстративный жест. Потому что основные позиции, которые могли нанести существенный ущерб экономике Штатов, например уран и титан, остались за бортом», — сообщил Масленников в беседе с RT.

По мнению экономиста, наложение запрета на импорт этих товаров не ударит по экономике России. Масленников предложил американцам «потреблять свой Jack Daniels», если не российскую водку. Что касается алмазов, эксперт подчеркнул, что кроме Америки есть и другие потребители, которые готовы покупать у России ценный продукт.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и лидеры G7 вводят новый пакет санкций против России. По их мнению, это усилит давление на президента РФ Владимира Путина и сильнее изолирует российскую финансовую систему от мировой экономики.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США решили прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России по «санкционной инерции». Так считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Мне думается, что это больше демонстративный жест. Потому что основные позиции, которые могли нанести существенный ущерб экономике Штатов, например уран и титан, остались за бортом», — сообщил Масленников в беседе с RT. По мнению экономиста, наложение запрета на импорт этих товаров не ударит по экономике России. Масленников предложил американцам «потреблять свой Jack Daniels», если не российскую водку. Что касается алмазов, эксперт подчеркнул, что кроме Америки есть и другие потребители, которые готовы покупать у России ценный продукт. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и лидеры G7 вводят новый пакет санкций против России. По их мнению, это усилит давление на президента РФ Владимира Путина и сильнее изолирует российскую финансовую систему от мировой экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...