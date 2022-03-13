Пользователи жалуются на сбои в Instagram с началом блокировки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соцсети. Екатеринбург, айпад, планшет, социальные сети, эппл, apple, ipad, инстаграм, лайк, instagram
Самые большие трудности возникают в приложении соцсети Фото:

Пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе Instagram. Проблемы возникли, когда в восточной части России его уже начали отключать по требованию Генпрокуратуры.

Первые сообщения о проблемах начали поступать в 17:00 (мск). К 19:15 сбои достигли пика. Такие данные приводит сервис Downdetector, который отслеживает сбои интернет-ресурсов. Меньше чем за два часа, количество сбоев увеличилось в 12 раз. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения (69%), веб-сайт работает лучше, но также со сбоями (19%).

Примечательно, что при первых сообщениях о сбоях на Дальнем Востоке наступило 14 марта. В этот день Роскомнадзор обещал заблокировать доступ к Instagram.

Ранее Компания Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) заявила, что не собирается блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме, после чего Роскомнадзор принял решение о блокировке ресурса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе Instagram. Проблемы возникли, когда в восточной части России его уже начали отключать по требованию Генпрокуратуры. Первые сообщения о проблемах начали поступать в 17:00 (мск). К 19:15 сбои достигли пика. Такие данные приводит сервис Downdetector, который отслеживает сбои интернет-ресурсов. Меньше чем за два часа, количество сбоев увеличилось в 12 раз. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения (69%), веб-сайт работает лучше, но также со сбоями (19%). Примечательно, что при первых сообщениях о сбоях на Дальнем Востоке наступило 14 марта. В этот день Роскомнадзор обещал заблокировать доступ к Instagram. Ранее Компания Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) заявила, что не собирается блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме, после чего Роскомнадзор принял решение о блокировке ресурса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...