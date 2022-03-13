Пользователи жалуются на сбои в Instagram с началом блокировки

Самые большие трудности возникают в приложении соцсети Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе Instagram. Проблемы возникли, когда в восточной части России его уже начали отключать по требованию Генпрокуратуры.

Первые сообщения о проблемах начали поступать в 17:00 (мск). К 19:15 сбои достигли пика. Такие данные приводит сервис Downdetector, который отслеживает сбои интернет-ресурсов. Меньше чем за два часа, количество сбоев увеличилось в 12 раз. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения (69%), веб-сайт работает лучше, но также со сбоями (19%).

Примечательно, что при первых сообщениях о сбоях на Дальнем Востоке наступило 14 марта. В этот день Роскомнадзор обещал заблокировать доступ к Instagram.

Ранее Компания Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) заявила, что не собирается блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме, после чего Роскомнадзор принял решение о блокировке ресурса.