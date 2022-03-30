В Минобороны РФ раскрыли итоги первого этапа спецоперации

На первом этапе спецоперации на Украине вооруженные силы России планировали заставить противника удерживать крупные города, чтобы ВСУ не смогли использовать войска на главном направлении — Донбассе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«На первом этапе специальной военной операции планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев», — сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга. Была поставлена задача без штурма крупных городов, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, нанести украинским войскам поражение, которое не позволило бы им работать на главном направлении — Донбассе. В ведомстве добавили, что эти цели выполнены.
Также российские военные занимались предотвращением притока новых сил противника из западных и центральных регионов Украины. Задача решалась с помощью абсолютного превосходства в воздухе и современных высокоточных средств поражения.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции в жилых домах и маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
На первом этапе спецоперации на Украине вооруженные силы России планировали заставить противника удерживать крупные города, чтобы ВСУ не смогли использовать войска на главном направлении — Донбассе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «На первом этапе специальной военной операции планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев», — сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга. Была поставлена задача без штурма крупных городов, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, нанести украинским войскам поражение, которое не позволило бы им работать на главном направлении — Донбассе. В ведомстве добавили, что эти цели выполнены. Также российские военные занимались предотвращением притока новых сил противника из западных и центральных регионов Украины. Задача решалась с помощью абсолютного превосходства в воздухе и современных высокоточных средств поражения. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции в жилых домах и маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.