Жители Краматорска: ракета прилетела со стороны ВСУ

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Ракета «Точка-У» прилетела со стороны Дружковки, которую контролируют ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета «Точка-У» прилетела в железнодорожный вокзал Краматорска со стороны населенного пункта Дружковка, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают местные жители в городских telegram-чатах.

«У меня родственники живут рядом с Элеватором. Так вот летело над их головами, можно сказать со стороны Дружковки», — написал один из местных жителей.

8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал удар «провокацией украинских нацистов». В результате обстрела погибло более 30 человек.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Ракета «Точка-У» прилетела в железнодорожный вокзал Краматорска со стороны населенного пункта Дружковка, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают местные жители в городских telegram-чатах. «У меня родственники живут рядом с Элеватором. Так вот летело над их головами, можно сказать со стороны Дружковки», — написал один из местных жителей. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал удар «провокацией украинских нацистов». В результате обстрела погибло более 30 человек. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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