Жители Краматорска: ракета прилетела со стороны ВСУ

08 апреля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ракета «Точка-У» прилетела со стороны Дружковки, которую контролируют ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета «Точка-У» прилетела в железнодорожный вокзал Краматорска со стороны населенного пункта Дружковка, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают местные жители в городских telegram-чатах. «У меня родственники живут рядом с Элеватором. Так вот летело над их головами, можно сказать со стороны Дружковки», — написал один из местных жителей. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал удар «провокацией украинских нацистов». В результате обстрела погибло более 30 человек. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Фото: скриншот «Типичный Краматорск» Фото: скриншот «Типичный Краматорск» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ракета «Точка-У» прилетела в железнодорожный вокзал Краматорска со стороны населенного пункта Дружковка, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают местные жители в городских telegram-чатах. «У меня родственники живут рядом с Элеватором. Так вот летело над их головами, можно сказать со стороны Дружковки», — написал один из местных жителей. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал удар «провокацией украинских нацистов». В результате обстрела погибло более 30 человек. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.