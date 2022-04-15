В ДНР предрекли новые бои с националистам на «Азовстали»

16 апреля 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Войска ДНР продолжат держать в осаде националистов на «Азовстали», заявил Ян Гагин Фото: фото предоставлено Яном Гагиным новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время украинские националисты предпримут попытки вырваться с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. «Что касается прорывов, на мой взгляд, в ближайшее время мы можем предположить, что они будут осуществляться намного чаще и больше», — рассказал Ян Гагин РИА «Новости». Он добавил, что войска ДНР продолжают вести штурм и держать в осаде завод «Азовсталь». Он напомнил, что украинские националисты уже предприняли ряд попыток по прорыву через кольцо окружения. Однако, уточнил Гагин, все попытки были пресечены, и противник понес большие потери. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео штурма «Азовстали» чеченскими силовиками. По его словам, националисты, засевшие в подвалах завода, сами себе устроили ловушку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В ближайшее время украинские националисты предпримут попытки вырваться с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. «Что касается прорывов, на мой взгляд, в ближайшее время мы можем предположить, что они будут осуществляться намного чаще и больше», — рассказал Ян Гагин РИА «Новости». Он добавил, что войска ДНР продолжают вести штурм и держать в осаде завод «Азовсталь». Он напомнил, что украинские националисты уже предприняли ряд попыток по прорыву через кольцо окружения. Однако, уточнил Гагин, все попытки были пресечены, и противник понес большие потери. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее ряд изданий из США, Европы и Латинской Америки обнародовали откровения таких иностранных наемников. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса»: по их словам, они проходят лишь короткий инструктаж, который длится пару часов, а затем сразу отправляются в зону боевых действий. Некоторые наемники также подчеркивали, что испытывали неконтролируемый страх быть ликвидированным на поле боя. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео штурма «Азовстали» чеченскими силовиками. По его словам, националисты, засевшие в подвалах завода, сами себе устроили ловушку.