Украинская сторона признала превосходство ВС РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Националисты признали, что Россия превосходит силы Украины в Мариуполе в десятки раз. Боевики, воевавшие на стороне Украины, пытаются проникнуть в РФ под видом беженцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 20 апреля.
- Боевики националистического батальона Украины «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) признали, что им остались считанные часы, так как военные силы РФ превышают их число в десятки раз. Они отмечают, что у ВС РФ есть преимущество в воздухе, артиллерии и группировке на суше;
- Украинские боевики пытаются проникнуть на территорию РФ под видом беженцев. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров;
- Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, покинув территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, который находится под контролем националистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что их помиловали и скоро отправят домой;
- Россия обменяла у Украины четверых тяжелораненых солдат, сообщила заместитель главы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Некоторые из них сейчас находятся в реанимации. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил обменять президента Украины Владимира Зеленского на боевиков, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе;
- Российские средства ПВО сбили две тактические ракеты «Точка-У» и шесть украинских беспилотников. Аналогичными ракетами ВСУ ранее нанесли удары по центру Донецка и вокзалу в Краматорске;
- Норвегия передала Украине сто зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». При этом президент Украины Владимир Зеленский просил у Осло зенитные ракетные комплексы NASAMS — более мощную норвежско-американскую разработку для уничтожения крылатых ракет. Германия также будет отправлять Киеву не современные, а советские танки;
- Украинские войска покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Как рассказал Кадыров, город Рубежное Луганской Народной Республики окончательно перешел под контроль российских войск, пишет RT. Город Кременная, расположенный в Северодонецком районе, полностью также перешел под контроль ЛНР;
- В Мариуполе убили члена нацбатальона «Азов» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской), который был известен как «грек Михаил». Ранее он выступал вместе с Зеленским перед парламентом Греции.
- Украинские националисты и наемники под видом российских солдат планируют провокации в Одессе, сообщил постпред Крыма при президенте России. В Народной милиции ЛНР также предупредили, что украинские националисты готовят в ряде областей Украины нападение на храмы и расстрелы верующих на Пасху.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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