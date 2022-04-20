Минобороны РФ: в Донбассе сбиты две украинских «Точки-У»

Ранее ракетами «Точка-У» были нанесены удары по центру Донецка и вокзалу в Краматорске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО сбили две тактические ракеты «Точка-У» и шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее аналогичными ракетами ВСУ нанесли удары по центру Донецка и вокзалу в Краматорске.

«ПВО сбила шесть украинских беспилотников и две тактические ракеты „Точка-У“, удары которыми по мирным объектам уже не раз приводили к массовым жертвам», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. Так, ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был совершен 8 апреля. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила в ударе Россию. Однако вскоре в СМИ появилась информация, что снаряд находился на балансе ВСУ. В Кремле также заявили, что Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У». Ранее, 14 марта, «Точка-У» ударила по центру Донецка. Тогда погибли более 20 человек.

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении 40 украинских военных и семи единиц военной техники в районах Нововоронцовка и Киселевка Херсонской области. Удар по ним был нанесен высокоточными ракетами.

Российский авиации удалось поразить 73 военных объекта на Украине, в том числе четыре пункта управления и батарею гаубиц «Мста-Б». Ракетные войска и артиллерия уничтожили 1 053 военных объекта, в том числе 31 пункт управления и 106 огневых позиций, сообщил Конашенков.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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