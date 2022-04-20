Украинские националисты планируют массовые расстрелы на Пасху

20 апреля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Националисты намерены обстрелять храмы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинские националисты готовят в ряде областей Украины нападение на храмы и расстрелы верующих на Пасху. Об этом сообщил «ЛуганскИнформЦентру» источник в Народной милиции ЛНР. «Нам поступает из нескольких источников информация, что нацбаты готовят провокации в прифронтовой зоне Днепропетровской, Запорожской и Харьковской области на Пасху с расстрелом верующих, которые пришли на службу на пасхальные праздники с субботы на воскресенье и в воскресенье. С массовой гибелью людей, обстрелами „Точками-У“ и реактивной артиллерией храмов», — сообщает со ссылкой на источник информационное агентство Луганской народной республики в своем telegram-канале. По данным источника, националисты намерены устроить эту провокацию, чтобы обвинить в обстрелах военных РФ и республик Донбасса. Собеседник агентства отметил, что военнослужащие пока не знают, как предотвратить нападение боевиков на храмы, так как провокации будут осуществляться на территориях, подконтрольных украинской стороне. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Ранее Украина устроила провокацию в Буче. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» Буче. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ также предупредили, что сотрудники Службы безопасности Украины планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинские националисты готовят в ряде областей Украины нападение на храмы и расстрелы верующих на Пасху. Об этом сообщил «ЛуганскИнформЦентру» источник в Народной милиции ЛНР. «Нам поступает из нескольких источников информация, что нацбаты готовят провокации в прифронтовой зоне Днепропетровской, Запорожской и Харьковской области на Пасху с расстрелом верующих, которые пришли на службу на пасхальные праздники с субботы на воскресенье и в воскресенье. С массовой гибелью людей, обстрелами „Точками-У“ и реактивной артиллерией храмов», — сообщает со ссылкой на источник информационное агентство Луганской народной республики в своем telegram-канале. По данным источника, националисты намерены устроить эту провокацию, чтобы обвинить в обстрелах военных РФ и республик Донбасса. Собеседник агентства отметил, что военнослужащие пока не знают, как предотвратить нападение боевиков на храмы, так как провокации будут осуществляться на территориях, подконтрольных украинской стороне. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Ранее Украина устроила провокацию в Буче. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» Буче. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ также предупредили, что сотрудники Службы безопасности Украины планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе, сообщает RT.