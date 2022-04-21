Кадыров объяснил решение Путина не штурмовать «Азовсталь»

Кадыров заявил, что главная цель в Мариуполе достигнута Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отменил штурм «Азовстали»,потому что главная цель уже достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и никуда не денутся. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня Верховный Главнокомандующий Владимир Путин отменил штурм предприятия и поручил сосредоточиться на других задачах. Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с Шойгу и приказал отменить штурм комбината в «Азовстали», на котором засели националисты и иностранные наемники. Вместо этого глава государства поручил заблокировать завод. Путин считает штурм промзоны нецелесообразным. По словам Шойгу, российские вооруженные силы, участвующие в спецоперации на Украине, взяли под контроль остальную часть Мариуполя.

Саму спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников на Украине составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим, поэтому было принято решение разбомбить завод.

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