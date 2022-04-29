ФСБ раскрыли архивные документы о последних днях жизни Гитлера

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) рассекретила архивные документы из следственного дела на личного пилота основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера Ганса Баура. В них сообщается, как прошли последние дни жизни Гитлера.
«За последнее время Гитлер почти совершенно не выходил из своего помещения. Военную обстановку ему докладывал генерал [Гельмут] Вейдлинг в присутствии [рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа] Геббельса, [личного секретаря Гитлера Мартина] Бормана и адъютантов. Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — сообщал Баур, указано в архивных документах на сайте ФСБ.
Также по его словам, жена Геббельса каждый вечер клала шприц с морфием и ядовитые пилюли на стол, чтобы быстро воспользоваться ими после прихода войск СССР. «Такие же пилюли дали Гитлеру. Гитлер отравил ими своих собак», — сообщал пилот.
Баур отмечал, что Гитлер 30 апреля вызвал его вместе с адъютантом полковником Бетцом, попрощался с ними и поблагодарил за службу. Пилот пытался отговорить Гитлера от совершения самоубийства, но ему не удалось, сообщает сайт MK.RU.
Гитлер и его супруга Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года. Это произошло за несколько дней до окончания Великой Отечественной войны. На следующий день Геббельс убил свою жену и детей, а затем покончил с собой. Останки Гитлера и Геббельса сожгли, идея принадлежала бывшему генеральному секретарю СССР, а тогда — главе КГБ Юрию Андропову.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) рассекретила архивные документы из следственного дела на личного пилота основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера Ганса Баура. В них сообщается, как прошли последние дни жизни Гитлера. «За последнее время Гитлер почти совершенно не выходил из своего помещения. Военную обстановку ему докладывал генерал [Гельмут] Вейдлинг в присутствии [рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа] Геббельса, [личного секретаря Гитлера Мартина] Бормана и адъютантов. Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — сообщал Баур, указано в архивных документах на сайте ФСБ. Также по его словам, жена Геббельса каждый вечер клала шприц с морфием и ядовитые пилюли на стол, чтобы быстро воспользоваться ими после прихода войск СССР. «Такие же пилюли дали Гитлеру. Гитлер отравил ими своих собак», — сообщал пилот. Баур отмечал, что Гитлер 30 апреля вызвал его вместе с адъютантом полковником Бетцом, попрощался с ними и поблагодарил за службу. Пилот пытался отговорить Гитлера от совершения самоубийства, но ему не удалось, сообщает сайт MK.RU. Гитлер и его супруга Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года. Это произошло за несколько дней до окончания Великой Отечественной войны. На следующий день Геббельс убил свою жену и детей, а затем покончил с собой. Останки Гитлера и Геббельса сожгли, идея принадлежала бывшему генеральному секретарю СССР, а тогда — главе КГБ Юрию Андропову.