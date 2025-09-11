Вадима Цыганова рассмешили слова Пугачевой о «предавшей» ее Родине

Продюсер Цыганов: у Пугачевой Родина не в России
Алла Пугачева считает, что ее предали
Продюсер и поэт Вадим Цыганов не смолчал после слов Аллы Пугачевой о Родине. В первом интервью, которое певица дала после отъезда из России, она заявила: «Родина меня предала». Цыганов в беседе с URA.RU отреагировал на эти слова бывшей примадонны российской эстрады.

«Родина ее — Израиль. Если эта родина ее предала, пусть она с ней разбирается», — отрезал продюсер.

Алла Пугачева в своем интервью затронула тему своего отъезда. По ее словам, она никуда не сбегала из страны, как пытаются это выставить в СМИ. Артистка якобы уехала на лечение в Израиль. Когда об этом узнали в России, ее начали оскорблять. Обидевшись, певица решила не возвращаться. При этом, по словам Пугачевой, она очень любит свою страну.

В прошлом году Алла Борисовна тайно приезжала в Россию, чтобы проведать свой семейный замок в подмосковной деревне Грязь, а также записать песни. Сейчас Пугачева в семьей живет в Израиле и на Кипре. Лето они проводили в Латвии — там для звезды комфортный климат.

