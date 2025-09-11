Стармер уволил посла в США из-за его связей с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Киир Стармер уволил посла Великобритании в США Питера Мандельсона. Решение об увольнении принято после информации о тесных отношениях Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Кир Стармер уволил Питера Мандельсона с поста посла в США из-за его связей с Джеффри Эпштейном», — пишет The Guardian. Ключевым поводом для отставки послужило обнародование электронной переписки между Мандельсоном и Эпштейном. В письмах, ставших достоянием общественности, британский посол выражал поддержку Эпштейну уже после того, как тот оказался в заключении по обвинениям в сексуальных преступлениях.
Дополнительным ударом по репутации Мандельсона стала публикация в США книги поздравлений с 50-летием Эпштейна. В ней экс-посол называет финансиста своим «лучшим другом». Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути заявил, что при назначении на должность посла Мандельсон скрыл масштабы своих отношений с Эпштейном.
В 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 40 лет, а также в участии в сговоре с целью вовлечения в данную деятельность, что карается заключением до пяти лет. В период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные контакты с многочисленными несовершеннолетними девушками, приглашая их в свои дома, расположенные в Нью-Йорке и Флориде. За оказанные услуги он выплачивал потерпевшим денежные средства наличными, а некоторых из них впоследствии привлекал к вербовке новых жертв. Известно, что возраст отдельных пострадавших составлял всего 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена принял решение о содержании Эпштейна под стражей без права освобождения под залог. В конце того же месяца поступила информация о том, что его обнаружили в камере в состоянии, близком к бессознательному, после чего он скончался. Проведенное расследование установило, что причиной смерти стало самоубийство.
Интерес общественности к делу Эпштейна вновь возрос в США после того, как администрация Дональда Трампа не смогла опубликовать новые материалы, несмотря на предвыборные обещания президента о рассекречивании соответствующих файлов. Трамп подвергся резкой критике, в том числе со стороны своих сторонников, после выхода совместного заявления ФБР и министерства юстиции США, в котором утверждалось, что Эпштейн не осуществлял шантаж в отношении влиятельных лиц и не имел списка клиентов. Тем не менее, в феврале генеральный прокурор США Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News заявила, что упомянутый список находится у нее на столе и ожидает анализа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.