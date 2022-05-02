США разрешили заключать сделки с немецкой «дочкой» «Газпрома»

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Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
Дочерняя компания «Газпрома» сможет заключать сделки Фото:
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США до 30 сентября разрешили заключать сделки с немецкой компанией Gazprom Germania GmbH, которая является дочерним предприятием «Газпрома». Соответствующая лицензия опубликована на сайте Минфина США.

«Все операции, связанные с Gazprom Germania GmbH, или любым юридическим лицом, которым компания владеет прямо или косвенно на 50% или более процентов, разрешены до 30 сентября 2022 года», — сообщается в документе. На компанию распространяются санкции, связанные с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций.

Страны Запада, в том числе США, ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Предыдущие ограничения негативно повлияли на страны, которые вводили их. Там нарушались системы логистики и расчетов, а также увеличивалась инфляция.

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США до 30 сентября разрешили заключать сделки с немецкой компанией Gazprom Germania GmbH, которая является дочерним предприятием «Газпрома». Соответствующая лицензия опубликована на сайте Минфина США. «Все операции, связанные с Gazprom Germania GmbH, или любым юридическим лицом, которым компания владеет прямо или косвенно на 50% или более процентов, разрешены до 30 сентября 2022 года», — сообщается в документе. На компанию распространяются санкции, связанные с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Страны Запада, в том числе США, ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Предыдущие ограничения негативно повлияли на страны, которые вводили их. Там нарушались системы логистики и расчетов, а также увеличивалась инфляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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