США разрешили заключать сделки с немецкой «дочкой» «Газпрома»

02 мая 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Дочерняя компания «Газпрома» сможет заключать сделки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США до 30 сентября разрешили заключать сделки с немецкой компанией Gazprom Germania GmbH, которая является дочерним предприятием «Газпрома». Соответствующая лицензия опубликована на сайте Минфина США. «Все операции, связанные с Gazprom Germania GmbH, или любым юридическим лицом, которым компания владеет прямо или косвенно на 50% или более процентов, разрешены до 30 сентября 2022 года», — сообщается в документе. На компанию распространяются санкции, связанные с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Страны Запада, в том числе США, ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Предыдущие ограничения негативно повлияли на страны, которые вводили их. Там нарушались системы логистики и расчетов, а также увеличивалась инфляция. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

США до 30 сентября разрешили заключать сделки с немецкой компанией Gazprom Germania GmbH, которая является дочерним предприятием «Газпрома». Соответствующая лицензия опубликована на сайте Минфина США. «Все операции, связанные с Gazprom Germania GmbH, или любым юридическим лицом, которым компания владеет прямо или косвенно на 50% или более процентов, разрешены до 30 сентября 2022 года», — сообщается в документе. На компанию распространяются санкции, связанные с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Страны Запада, в том числе США, ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Предыдущие ограничения негативно повлияли на страны, которые вводили их. Там нарушались системы логистики и расчетов, а также увеличивалась инфляция.