Хозяин KFC и Pizza Hut в РФ не смог продать бизнес из-за санкций

06 мая 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Западные санкции помешали «ВТБ Капиталу» купить франшизу KFC и Pizza Hut Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Основанный в Польше ресторанный холдинг AmRest не смог продать российское подразделение, управляющее заведениями KFC и Pizza Hut инвестиционному фонду «ВТБ Капитал». Сделка сорвалась из-за санкций Запада. По словам источника « Коммерсанта », сделка между AmRest и «ВТБ Капиталом» сорвалась из-за западных санкций, введенных против российского инвестфонда. Отмечается, что компании договорились о сделке еще до начала спецоперации РФ на Украине. Теперь холдинг ищет новых покупателей, сообщил один из рестораторов Санкт-Петербурга. Бизнес AmRest в России мог стоить 5-6 миллиардов рублей в начале 2022 года, однако сейчас из-за кризиса его стоимость могла уменьшиться на 30-50%, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению владельца сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, «ВТБ Капитал» мог сам отказаться от сделки, опасаясь, что не сможет развивать заведения после покупки. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Основанный в Польше ресторанный холдинг AmRest не смог продать российское подразделение, управляющее заведениями KFC и Pizza Hut инвестиционному фонду «ВТБ Капитал». Сделка сорвалась из-за санкций Запада. По словам источника «Коммерсанта», сделка между AmRest и «ВТБ Капиталом» сорвалась из-за западных санкций, введенных против российского инвестфонда. Отмечается, что компании договорились о сделке еще до начала спецоперации РФ на Украине. Теперь холдинг ищет новых покупателей, сообщил один из рестораторов Санкт-Петербурга. Бизнес AmRest в России мог стоить 5-6 миллиардов рублей в начале 2022 года, однако сейчас из-за кризиса его стоимость могла уменьшиться на 30-50%, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению владельца сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, «ВТБ Капитал» мог сам отказаться от сделки, опасаясь, что не сможет развивать заведения после покупки. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев отметил, что ушедшим компаниям будет трудно вернуться на российский рынок. Власти РФ определили более 50 групп товаров и около 200 брендов, которые будут ввозиться в Россию в обход санкций.