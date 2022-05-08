Япония поддержала G7 в отказе от российской нефти

Япония поддержала государства «Группы семи» (G7) в отказе от нефти из России, несмотря на сложность подобного решения. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
«Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда», — приводит слова премьер-министра телеканал NHK.
Ранее стало известно. что страны «большой семерки» обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Канада ввела санкции против 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных. Великобритания ввела повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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Япония поддержала государства «Группы семи» (G7) в отказе от нефти из России, несмотря на сложность подобного решения. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. «Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда», — приводит слова премьер-министра телеканал NHK. Ранее стало известно. что страны «большой семерки» обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Лидеры стран-участниц обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, США ввели новые санкции против руководителей Сбербанка и Газпромбанка. Канада ввела санкции против 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных. Великобритания ввела повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии. Жесткие санкции со стороны запада обрушились на Россию с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.