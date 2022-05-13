Шойгу обсудил с США спецоперацию, Украина готовилась к войне с РФ. Главное на 13 мая 13 мая 2022 в 22:54 Размер текста - 17 + Боевики могут сложить оружие и выйти с «Азовстали», заявили в Кремле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Министерстве обороны Украины подтвердили подготовку населения к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. Министр обороны США Ллойд Остин и российский глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили ситуацию на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 мая. В МО Украины заявили о том, что правительство заранее готовило население к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. В данный момент украинские военные проходят обучение у западных партнеров.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, позиция правительства России по проведению переговоров с украинской стороной не изменилась. Песков отметил, что требования российской стороны известны, четко сформулированы и положены на бумагу.

Боевики националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) могут сложить оружие и выйти с заблокированного ВС РФ предприятия «Азовсталь». Дмитрий Песков заявил, что на Украине руководствуются приказами президента РФ.

Украинская сторона заявила о готовности подписать документ о том, как будет проходить эвакуация украинских военных с территории завода «Азовсталь». По ее словам, эвакуация будет проходить в несколько этапов.

Министр обороны США Ллойд Остин и российский глава Минобороны Сергей Шойгу провели переговоры впервые с 18 февраля. Они, в частности, обсудили ситуацию на Украине и важность сохранения линий связи.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал немецкому коллеге про грубые нарушения гуманитарного права со стороны украинских националистов. Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и националистов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . В Министерстве обороны Украины подтвердили подготовку населения к конфликту с Россией путем мобилизации граждан. Министр обороны США Ллойд Остин и российский глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили ситуацию на Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 мая. Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и националистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям