Итальянский оркестр отказался от конкурса из-за скрипачей из РФ

23 мая 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Российские скрипачки отстранены от участия в международных конкурсах из-за санкций против РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Итальянский оркестр FVG, который по традиции сопровождает международных музыкантов на конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера в Гориции отказался выходить на сцену. Такое решение принято из-за отстранения русских скрипачек на фоне антироссийских санкций, об этом рассказал портал FriuliSera. «Это в двух словах правильная реакция оркестра FVG, который решил, что не будет принимать участие в Международном конкурсе скрипачей имени Родольфо Липайзера», — написали на иностранном портале. Такое решение было принято после исключения Ассоциацией Липизера трех российских скрипачей из предстоящего конкурса. «Нам очень жаль прерывать традицию, ради которой оркестр FVG аккомпанировал международным музыкантам во время конкурса», — комментирует руководитель оркестра Паоло Петициоль. Он добавил, что в коллективе не могут оставить без внимания такие несправедливые решения. По его мнению, культура одна из немногих видов оружия, которая должна сближать людей и народы, «создав сплоченность вместо разделений и обид». Спецоперация на Украине проходит вынужденно, заявлял президент РФ Владимир Путин. После ее начала западные страны стали вводить санкции и ограничения в отношении россиян. Путин уверен, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Итальянский оркестр FVG, который по традиции сопровождает международных музыкантов на конкурсе скрипачей имени Родольфо Липицера в Гориции отказался выходить на сцену. Такое решение принято из-за отстранения русских скрипачек на фоне антироссийских санкций, об этом рассказал портал FriuliSera. «Это в двух словах правильная реакция оркестра FVG, который решил, что не будет принимать участие в Международном конкурсе скрипачей имени Родольфо Липайзера», — написали на иностранном портале. Такое решение было принято после исключения Ассоциацией Липизера трех российских скрипачей из предстоящего конкурса. «Нам очень жаль прерывать традицию, ради которой оркестр FVG аккомпанировал международным музыкантам во время конкурса», — комментирует руководитель оркестра Паоло Петициоль. Он добавил, что в коллективе не могут оставить без внимания такие несправедливые решения. По его мнению, культура одна из немногих видов оружия, которая должна сближать людей и народы, «создав сплоченность вместо разделений и обид». Спецоперация на Украине проходит вынужденно, заявлял президент РФ Владимир Путин. После ее начала западные страны стали вводить санкции и ограничения в отношении россиян. Путин уверен, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.