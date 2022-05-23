Зеленский рассекретил «план Б» на случай его гибели

24 мая 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Лидер Украины заверил, что на случай его гибели, страной есть кому править Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua На случай гибели действующего президента Украины власти страны подготовили «план Б». Этим поделился сам лидер Украины Владимир Зеленский. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает РБК. Владимир Зеленский напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. Он уточнил, что «если будет та или иная потеря», страна к этому полностью готова. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — заключил Зеленский. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.

На случай гибели действующего президента Украины власти страны подготовили «план Б». Этим поделился сам лидер Украины Владимир Зеленский. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает РБК. Владимир Зеленский напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. Он уточнил, что «если будет та или иная потеря», страна к этому полностью готова. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — заключил Зеленский. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.