ФСБ: украинские националисты едут в Россию под видом беженцев

27 мая 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Украинские боевики пытаются скрыться в потоке беженцев, заявил Владимир Кулишов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты пытаются проникнуть в Россию, притворяясь беженцами. Об этом сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. «Под видом беженцев в Россию пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», — заявил Владимир Кулишов в интервью «Российской газете». Он добавил, что сотрудники силовых ведомств выявили в потоке беженцев порядка 250 радикалов. По его словам, из-за сохранения угрозы совершения украинскими спецслужбами диверсий и терактов задача охраны Крымского моста и других важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности в акватории Черного и Азовского морей остается актуальной. «Мы внимательно отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития», — заверил Кулишов. Ранее о попытках украинских боевиков проникнуть в РФ сообщал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров. Он добавил, что после начала спецоперации на Украине в России уменьшилось количество экстремистских преступлений. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, сообщает RT. В Кремле отметили, что такое заявление может быть анонсом возможного теракта. Латвийский офицер Янис Слайдиньш предполагал, что атака произойдет в День Победы. Однако он ошибся, и власти Крыма опровергли информацию о взрывах на Крымском мосту. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным.

Украинские националисты пытаются проникнуть в Россию, притворяясь беженцами. Об этом сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. «Под видом беженцев в Россию пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», — заявил Владимир Кулишов в интервью «Российской газете». Он добавил, что сотрудники силовых ведомств выявили в потоке беженцев порядка 250 радикалов. По его словам, из-за сохранения угрозы совершения украинскими спецслужбами диверсий и терактов задача охраны Крымского моста и других важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности в акватории Черного и Азовского морей остается актуальной. «Мы внимательно отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития», — заверил Кулишов. Ранее о попытках украинских боевиков проникнуть в РФ сообщал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров. Он добавил, что после начала спецоперации на Украине в России уменьшилось количество экстремистских преступлений. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, сообщает RT. В Кремле отметили, что такое заявление может быть анонсом возможного теракта. Латвийский офицер Янис Слайдиньш предполагал, что атака произойдет в День Победы. Однако он ошибся, и власти Крыма опровергли информацию о взрывах на Крымском мосту. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным.