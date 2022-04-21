В Кремле ответили на угрозы Украины по Крымскому мосту

Крымский мост максимально защищен на случай возможной угрозы со стороны Украины Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о готовности ВСУ ударить по Крымскому мосту является анонсом возможного теракта и требует правовой оценки. Сам объект — стратегический, на нем применяются все необходимые меры безопасности, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU 21 апреля.

«Вокруг моста, как и всех стратегических объектов, обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности. Подобное заявление [Данилова] является ничем иным, как анонсированием возможного теракта. Это неприемлемо. И здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — заявил Песков.

Данилов в эфире украинского радио сказал, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту, «как только появится подобная возможность». Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ назвал это заявление «влажной мечтой украинских нацистов». «При попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы, от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется. Скорее всего, секретарь [Данилов] все понимает. И инстинкт самосохранения у него все-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне», — отметил Аксенов в своем телеграм-канале.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после восьми лет агрессии Киева на Донбассе. Ее целью президент РФ Владимир Путин объявил денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом глава государства подчеркнул, что военные максимально корректно относятся к мирным жителям.

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