Латвийский офицер: Киев намерен ударить по Крымскому мосту 9 мая

Янис Слайдиньш уверен, что Украина готовится взорвать Крымский мостФото: Официальный сайт «Крымский мост»
Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту. Об этом заявил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) капитан Янис Слайдиньш.
«Такая вероятность должна поддерживаться. После поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — заявил Слайдиньш в интервью Латвийскому радио. Он отметил, что удачное проведение операции послужило бы моральным подъемом для Украины.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, такое высказывание является анонсом возможного теракта и требует правовой оценки. А заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом в случае удара по Крымскому мосту. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что поставки вооружения украинской стороне продолжаются бесперебойно каждый день, передает «Национальная служба новостей».
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Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту. Об этом заявил представитель Национальных вооруженных сил (НВС) капитан Янис Слайдиньш. «Такая вероятность должна поддерживаться. После поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — заявил Слайдиньш в интервью Латвийскому радио. Он отметил, что удачное проведение операции послужило бы моральным подъемом для Украины. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, такое высказывание является анонсом возможного теракта и требует правовой оценки. А заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом в случае удара по Крымскому мосту. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что поставки вооружения украинской стороне продолжаются бесперебойно каждый день, передает «Национальная служба новостей».