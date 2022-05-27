Володин: большинство стран в мире поддерживают РФ, а не США

Опросы ООН демонстрируют лояльность населения планеты к РФ, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Большая часть населения планеты не одобряет действий Вашингтона по отношению к России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — написал Володин в Telegram.

Так, 40 стран отказались выступать против России по теме спецоперации на Украине. «Численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек — 57,3% населения мира», — объяснил спикер.

Помимо этого, 82 страны не стали голосовать за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН. «А это 5,93 млрд человек — 76,2% населения планеты», — добавил Володин.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

После начала операции США ввели масштабные санкции против России, из-за чего в Америке возник сильнейший энергетический кризис. В результате уровень доверия американцев к президенту Джо Байдену на фоне роста инфляции опустился до рекордных 36%.