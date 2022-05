NYT: между США, Европой и Украиной наметился раскол

США и Евросоюз спорят о «победе» Украины, пишет The New York Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, США и Евросоюз по разному смотрят на то, как должна закончиться спецоперация и какие цели должны быть достигнуты. Об этом пишет корреспондент The New York Times в Белом доме Дэвид Сангер. «После трех месяцев удивительного единства, которое привело к притоку смертоносного оружия в руки Украины и широкому спектру финансовых санкций, возникли разногласия по поводу того, что делать. Прямо под поверхностью скрываются настоящие разногласия по поводу того, как это будет выглядеть — и имеет ли „победа“ Украины одно и то же определение в Соединенных Штатах, Европе и, что, возможно, самое главное, в Украине», — пишет Сангер. По данным корреспондента The New York Times, США и Евросоюз также не могут решить, как им относиться к России. «В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, в Европе говорят о недопустимости изоляции», — пишет Сангер. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

