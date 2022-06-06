ВСУ выпустили сорок снарядов по Донецку

06 июня 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Город находится под постоянным обстрелом со стороны ВСУ (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зафиксирован массивный обстрел Донецка со стороны ВСУ 40 ракетами. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Обстрел произошел по направлению города Донецк — Калининский район со стороны ВСУ. Было выпущено в общей сложности более 40 снарядов из РСЗО БМ-21», — говорится в telegram-канале СЦКК ДНР. Представители ДНР отметили, что обстрел украинскими войсками в сторону города начался в 14:00, снарядами калибра 122 мм. Об уничтожении артиллерией двух установок РСЗО «Град» на Украине заявило Минобороны России. В результате обстрела были зафиксированы попадания на территорию Донецкого горводоканала. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она нацелена на защиту жителей Донбасса. Первый обстрел Донецка начался 14 марта, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 23 человека. С этого времени Донецк регулярно подвергается обстрелам, в том числе из систем залпового огня «Град». Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Зафиксирован массивный обстрел Донецка со стороны ВСУ 40 ракетами. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Обстрел произошел по направлению города Донецк — Калининский район со стороны ВСУ. Было выпущено в общей сложности более 40 снарядов из РСЗО БМ-21», — говорится в telegram-канале СЦКК ДНР. Представители ДНР отметили, что обстрел украинскими войсками в сторону города начался в 14:00, снарядами калибра 122 мм. Об уничтожении артиллерией двух установок РСЗО «Град» на Украине заявило Минобороны России. В результате обстрела были зафиксированы попадания на территорию Донецкого горводоканала. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она нацелена на защиту жителей Донбасса. Первый обстрел Донецка начался 14 марта, в результате которого, по данным Следственного комитета, погибли 23 человека. С этого времени Донецк регулярно подвергается обстрелам, в том числе из систем залпового огня «Град».