Умер боец «Альфы», ликвидировавший афганского диктатора

Александр Плюснин скончался на 73-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 73-м году жизни скончался ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Александр Плюснин, который в 1979 году ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина. О причинах смерти ветерана не сообщается.

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — сообщает Пятый канал.

Плюснин принимал участие в штурме дворца Хафизуллы Амина 27 декабря 1979 года. Диктатор погиб от осколка гранаты, которую бросил Плюснин.