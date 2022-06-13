Умер боец «Альфы», ликвидировавший афганского диктатора

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Александр Плюснин скончался на 73-м году жизни Фото:

На 73-м году жизни скончался ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Александр Плюснин, который в 1979 году ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина. О причинах смерти ветерана не сообщается.

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — сообщает Пятый канал.

Плюснин принимал участие в штурме дворца Хафизуллы Амина 27 декабря 1979 года. Диктатор погиб от осколка гранаты, которую бросил Плюснин.

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На 73-м году жизни скончался ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Александр Плюснин, который в 1979 году ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина. О причинах смерти ветерана не сообщается. «На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — сообщает Пятый канал. Плюснин принимал участие в штурме дворца Хафизуллы Амина 27 декабря 1979 года. Диктатор погиб от осколка гранаты, которую бросил Плюснин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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