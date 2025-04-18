«Будет очень долго бурлить»: политолог раскрыл, как отреагирует Украина на уступки США в переговорах

Реакция Киева на действия Вашингтона по урегулированию украинского вопроса будет крайне негативной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал политолог, директор и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он высказался по поводу информации о готовности США ослабить санкционное давление на Москву и признать ее юрисдикцию над контролируемыми территориями.
«[Украина отреагирует] крайне негативно. Киев ориентируется на противников американского президента, и он будет очень долго бурлить. Посмотрим, хватит ли у американцев сил заставить Украину согласиться со своим планом», — сказал Журавлев.
Ранее стало известно о предложении США по урегулированию ситуации на Украине. Оно подразумевает, что регионы, оказавшиеся под контролем России, будут закреплены за Москвой. Кроме того, вопрос о вступлении Украины в НАТО будет исключен из обсуждения в целях достижения мирного соглашения.
Помимо этого государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты могут в ближайшие дни отказаться от участия в посредничестве между Россией и Украиной, если не будут зафиксированы очевидные признаки прогресса в направлении заключения соглашения. По его словам, американская сторона рассчитывает добиться установления режима прекращения огня на территории Украины в течение ближайших недель.
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