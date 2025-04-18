«Будет очень долго бурлить»: политолог раскрыл, как отреагирует Украина на уступки США в переговорах

Политолог Журавлев: действия США по украинскому вопросу не понравятся Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киеву не понравятся действия США по решению украинского конфликта, уверен Журавлев
Киеву не понравятся действия США по решению украинского конфликта, уверен Журавлев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Реакция Киева на действия Вашингтона по урегулированию украинского вопроса будет крайне негативной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал политолог, директор и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он высказался по поводу информации о готовности США ослабить санкционное давление на Москву и признать ее юрисдикцию над контролируемыми территориями.

«[Украина отреагирует] крайне негативно. Киев ориентируется на противников американского президента, и он будет очень долго бурлить. Посмотрим, хватит ли у американцев сил заставить Украину согласиться со своим планом», — сказал Журавлев.

Ранее стало известно о предложении США по урегулированию ситуации на Украине. Оно подразумевает, что регионы, оказавшиеся под контролем России, будут закреплены за Москвой. Кроме того, вопрос о вступлении Украины в НАТО будет исключен из обсуждения в целях достижения мирного соглашения.

Помимо этого государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты могут в ближайшие дни отказаться от участия в посредничестве между Россией и Украиной, если не будут зафиксированы очевидные признаки прогресса в направлении заключения соглашения. По его словам, американская сторона рассчитывает добиться установления режима прекращения огня на территории Украины в течение ближайших недель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реакция Киева на действия Вашингтона по урегулированию украинского вопроса будет крайне негативной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал политолог, директор и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он высказался по поводу информации о готовности США ослабить санкционное давление на Москву и признать ее юрисдикцию над контролируемыми территориями. «[Украина отреагирует] крайне негативно. Киев ориентируется на противников американского президента, и он будет очень долго бурлить. Посмотрим, хватит ли у американцев сил заставить Украину согласиться со своим планом», — сказал Журавлев. Ранее стало известно о предложении США по урегулированию ситуации на Украине. Оно подразумевает, что регионы, оказавшиеся под контролем России, будут закреплены за Москвой. Кроме того, вопрос о вступлении Украины в НАТО будет исключен из обсуждения в целях достижения мирного соглашения. Помимо этого государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты могут в ближайшие дни отказаться от участия в посредничестве между Россией и Украиной, если не будут зафиксированы очевидные признаки прогресса в направлении заключения соглашения. По его словам, американская сторона рассчитывает добиться установления режима прекращения огня на территории Украины в течение ближайших недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...