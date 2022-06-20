Сеть «Вкусно и точка» определилась с названиями для новых блюд. «Биг бифсти» и «Мега джуси»

21 июня 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

В бывшем McDonald’s «Биг тейсти» и «Макфлури» заменят «Биг бифсти» и «Мега джуси» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 15 июня подала заявку на регистрацию новых названий блюд на смену «Биг тейсти» и «Макфлури». В обновленном меню могут появиться позиции «Биг бифсти» и «Мега джуси». «„Система ПБО“ 15 июня подало заявку на регистрацию товарного знака „Вкусно и точка“ (без тире), а также ряда новых названий блюд на смену „Биг тейсти“, „Макфлури“ и другим маркам, права на которые закреплены за транснациональной компанией. В частности, в обновленном меню могут появиться „Биг бифсти“ и „Мега джуси“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента. Сеть McDonald’s продала свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Компания объявила о приостановке деятельности на территории РФ в марте 2022 года. В мае стало известно, что сеть фастфуда начала процесс продажи российского бизнеса, включающего 850 ресторанов. McDonald’s. В июне сеть выбрала название «Вкусно и точка», а также открыла первые рестораны. Сообщалось, что компанию могут переименовать из-за проблем с авторскими правами, однако руководство корпорации опровергло эту информацию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 15 июня подала заявку на регистрацию новых названий блюд на смену «Биг тейсти» и «Макфлури». В обновленном меню могут появиться позиции «Биг бифсти» и «Мега джуси». «„Система ПБО“ 15 июня подало заявку на регистрацию товарного знака „Вкусно и точка“ (без тире), а также ряда новых названий блюд на смену „Биг тейсти“, „Макфлури“ и другим маркам, права на которые закреплены за транснациональной компанией. В частности, в обновленном меню могут появиться „Биг бифсти“ и „Мега джуси“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента. Сеть McDonald’s продала свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Компания объявила о приостановке деятельности на территории РФ в марте 2022 года. В мае стало известно, что сеть фастфуда начала процесс продажи российского бизнеса, включающего 850 ресторанов. McDonald’s. В июне сеть выбрала название «Вкусно и точка», а также открыла первые рестораны. Сообщалось, что компанию могут переименовать из-за проблем с авторскими правами, однако руководство корпорации опровергло эту информацию.