В соцсетях проводили в последний путь Пьера Нарцисса. «Покойся с миром, шоколадный заяц!»

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О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня

Пользователи социальных сетей расстроились из-за смерти российского певца Пьера Нарцисса. Они проводили его в последний путь, назвав «шоколадным зайцем» — в честь песни, благодаря которой к артисту пришла популярность.

О смерти певца стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в российском проекте «Фабрика звезд» и прославился. Причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс скончался. Артисту было 45 лет.

Комментаторы не сдерживают своих эмоций по поводу случившегося
Фанаты вспоминают хит, который исполнил певец
У некоторых просто не хватает слов: одни смайлики…
…много грустных смайликов
Кое-кто не испытывает грусти из-за смерти исполнителя, а хочет узнать причину
В социальных сетях расстроились из-за того, что Пьер Нарцисс умер молодым
Комментаторы подоспели с советами
Россияне обсуждают причины его смерти
Граждане проводили Нарцисса в последний путь и по-христиански пожелали царствия небесного

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Пользователи социальных сетей расстроились из-за смерти российского певца Пьера Нарцисса. Они проводили его в последний путь, назвав «шоколадным зайцем» — в честь песни, благодаря которой к артисту пришла популярность. О смерти певца стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в российском проекте «Фабрика звезд» и прославился. Причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс скончался. Артисту было 45 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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