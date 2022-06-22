О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня Александр Вильф, РИА «Новости»

Пользователи социальных сетей расстроились из-за смерти российского певца Пьера Нарцисса. Они проводили его в последний путь, назвав «шоколадным зайцем» — в честь песни, благодаря которой к артисту пришла популярность.

О смерти певца стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в российском проекте «Фабрика звезд» и прославился. Причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс скончался. Артисту было 45 лет.

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