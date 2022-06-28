28 июня 2022

Для приговоренного к смерти в ДНР наемника запросили пожизненное

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Защита наемника Пиннера просит заменить ему смертную казнь на пожизненный срок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Защита подданного Великобритании Шона Пиннера обжаловала его приговор к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе ВСУ в качестве наемника. Адвокаты просят Верховный суд республики изменить наказание на пожизненное лишение свободы.

«Мы просим [Верховный суд ДНР] изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — рассказала адвокат британского наемника Юлия Церковникова. Ее слова приводит ТАСС.

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. Ранее сообщалось, что все они желают воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Глава ДНР Денис Пушилин дал им на это две недели.

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Защита подданного Великобритании Шона Пиннера обжаловала его приговор к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе ВСУ в качестве наемника. Адвокаты просят Верховный суд республики изменить наказание на пожизненное лишение свободы. «Мы просим [Верховный суд ДНР] изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — рассказала адвокат британского наемника Юлия Церковникова. Ее слова приводит ТАСС. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. Ранее сообщалось, что все они желают воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Глава ДНР Денис Пушилин дал им на это две недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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