Для приговоренного к смерти в ДНР наемника запросили пожизненное

Защита подданного Великобритании Шона Пиннера обжаловала его приговор к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе ВСУ в качестве наемника. Адвокаты просят Верховный суд республики изменить наказание на пожизненное лишение свободы.
«Мы просим [Верховный суд ДНР] изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — рассказала адвокат британского наемника Юлия Церковникова. Ее слова приводит ТАСС.
Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. Ранее сообщалось, что все они желают воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Глава ДНР Денис Пушилин дал им на это две недели.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!
Защита подданного Великобритании Шона Пиннера обжаловала его приговор к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе ВСУ в качестве наемника. Адвокаты просят Верховный суд республики изменить наказание на пожизненное лишение свободы. «Мы просим [Верховный суд ДНР] изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — рассказала адвокат британского наемника Юлия Церковникова. Ее слова приводит ТАСС. Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Им грозит расстрел из-за обвинения в терроризме и насильственном захвате власти. Ранее сообщалось, что все они желают воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Глава ДНР Денис Пушилин дал им на это две недели.