По словам издания есть три сценария, которые могут привести к политическому поражению НАТО в текущих событиях Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО из-за собственных ошибок рискует проиграть на Украине, после чего альянс прекратит свое существование. Такой вывод сделали аналитики The Washington Post после минувшего саммита НАТО в Мадриде.

По словам журналиста издания, первая ошибка НАТО заключается в том, что альянс ограничивает поставки оружия на Украину. Пентагон поставляет то, что, по словам Киева, ему не нужно. Также журналисты отмечают, ссылаясь на свои источники, что поставки других видов вооружения идут медленно.

«Еще в марте администрация Байдена объявила о планах отправить Украине первый из 400 небольших беспилотников Switchblade. Но источник сообщил, что Пентагон прислал всего 10 более крупных моделей. Украинцы запросили еще несколько тысяч каждой версии, но, по словам этого источника, ответа от США не последовало», — пишет издание.

Вторая причина — политическая усталость для США и их союзников по альянсу. Кроме того, играют такие факторы, что цены на бензин в США остаются высокими, а запасы природного газа в Европе истощаются.

Третьим немаловажным моментом, который не играет на пользу Североатлантическому альянсу в данной ситуации, являются несогласованные политические провокации, направленные против России. В пример корреспондент приводит недавнее решение Литвы заблокировать транзит в соседний российский анклав Калининград.

«Некоторые европейские и американские чиновники уточнили, что данные решения довольно сомнительны. Этот шаг может спровоцировать контратаку России, а затем и призыв Литвы к Статье 5 пакта о взаимной обороне НАТО», — считает автор статьи.

Ранее НАТО заявило, что не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации. Тем не менее, добавили там, альянс продолжит «отвечать на угрозы и враждебные действия» России. При этом в альянсе заявили о намерении сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков, хотя больше не считают российскую сторону партнером.

Для России не стало новостью то, что Запад готовился к конфликту с ней с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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