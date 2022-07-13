СК завел уголовное дело в отношении бывшего замглавы МЧС

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован», — сообщается на сайте СК. Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных средств, мер к их эффективному использованию не принял.
Ранее следственный комитет выдвигал требования об аресте бывшего заместителя главы МЧС. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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