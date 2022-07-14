США выдвинули Турции жесткий ультиматум из-за России

США потребовали разорвать тесные связи Турции с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес снимет возражения против продажи истребителей F-16 Турции при условии, что страна откажется от российских ракетных комплексов С-400 и перестанет поддерживать тесные отношения с Россией. Об этом сообщило афинское агентство новостей АМНА.

«Я очень четко высказался по поводу продажи F-16 Турции. Мы продаем нашу военную технику на основе какого-то стандарта тем, кто разделяет наши ценности, а не только из-за финансовой выгоды», — заявил Менендес АМНА.

Сенатор выдвинул целый ряд требований для Анкары. В их числе были: вопрос приобретения российской системы С-400, полеты над греческими островами, лишение свободы журналистов и адвокатов и тесные отношения с Россией.

Менендеса считают человеком, который «владеет ключами от F-16». Благодаря своей должности председатель комитета по международным отношениям он имеет право наложить вето на продажу американских систем вооружений, объяснили в агентстве.

Власти Турции в октябре 2021 года обращались к Соединенным Штатам с просьбой о закупке 40 истребителей F-16 и проведении модернизации около 80 имеющихся у Анкары американских истребителей. Позже страна начала закупку американского вооружения.