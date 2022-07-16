Экс-депутат Рады: Зеленский вывез с Украины все золото

16 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

По мнению Кивы, Украина никогда не сможет вернуть золото назад Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По приказу президента Украины Владимира Зеленского весь золотовалютный резерв страны был вывезен в Польшу. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Зеленский лишил Украину еще одного элемента государственности, в пользу Польши. Национальный банк Украины вывез весь золотовалютный резерв в Польшу, якобы для „сохранности“», — написал он в своем telegram-канале. Он также заявил, что Украина никогда не сможет вернуть золото назад. По его словам, в ответ на это Польша получит от украинского лидера особый статус для своих граждан. О своем намерении предоставить полякам особый статус на Украине Зеленский объявил 14 июля. Экс-дипломат Ростислав Ищенко пояснил, что Киев рассчитывает увидеть двадцать тысяч польских военных на западе страны, уточняет «Национальная служба новостей». Он отметил, что Польша, скорее всего, постарается оккупировать максимально возможную часть украинской территории, дополняет RT. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за обострившегося военного конфликта между республиками Донбасса и Киевским режимом. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это — вынужденное решение по причине того, что Киев не соблюдает давние договоренности, а также по приказу киевских властей жителей ДНР и ЛНР обстреливают ВСУ и нацбаты. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

По приказу президента Украины Владимира Зеленского весь золотовалютный резерв страны был вывезен в Польшу. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Зеленский лишил Украину еще одного элемента государственности, в пользу Польши. Национальный банк Украины вывез весь золотовалютный резерв в Польшу, якобы для „сохранности“», — написал он в своем telegram-канале. Он также заявил, что Украина никогда не сможет вернуть золото назад. По его словам, в ответ на это Польша получит от украинского лидера особый статус для своих граждан. О своем намерении предоставить полякам особый статус на Украине Зеленский объявил 14 июля. Экс-дипломат Ростислав Ищенко пояснил, что Киев рассчитывает увидеть двадцать тысяч польских военных на западе страны, уточняет «Национальная служба новостей». Он отметил, что Польша, скорее всего, постарается оккупировать максимально возможную часть украинской территории, дополняет RT. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за обострившегося военного конфликта между республиками Донбасса и Киевским режимом. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это — вынужденное решение по причине того, что Киев не соблюдает давние договоренности, а также по приказу киевских властей жителей ДНР и ЛНР обстреливают ВСУ и нацбаты.