Реформатор Конституции раскрыл, как Донбасс и Херсон войдут в РФ

29 июля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Клишас отметил, что уже сейчас ДНР и ЛНР активно интегрируются в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсон могут войти в состав России по итогам референдума, примерно, как это было с республикой Крым. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «У нас есть опыт работы с республикой Крым, Севастополем. Там, в чем-то, ситуация проще была. Во-первых, у нас были итоги референдума. Здесь, действительно, правы те комментаторы, которые говорят, что люди, которые живут в Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье, они определятся сами с тем, как они будут жить, с кем они будут жить. Я думаю, что мы увидим волеизъявление этих людей в ближайшее время. В любом случае сегодня мы видим, что и Донецкая, Луганская республики и те территории, которые уже освобождены от оккупации киевским неонацистским режимом, активно интегрируются с РФ», — рассказал Клишас в эфире радио Sputnik. Сенатор отметил, что ситуация неопределенности в ДНР и ЛНР длится уже восемь лет. Сейчас Россия признает их как суверенные государства. Ранее Клишас рассказал, что включение освобожденных территории в состав России начнется осенью 2022 года. Однако в Кремле заявили, что не обсуждали вопрос присоединения освобожденных от ВСУ территорий к РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсон могут войти в состав России по итогам референдума, примерно, как это было с республикой Крым. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «У нас есть опыт работы с республикой Крым, Севастополем. Там, в чем-то, ситуация проще была. Во-первых, у нас были итоги референдума. Здесь, действительно, правы те комментаторы, которые говорят, что люди, которые живут в Донецке, Луганске, Херсоне, Запорожье, они определятся сами с тем, как они будут жить, с кем они будут жить. Я думаю, что мы увидим волеизъявление этих людей в ближайшее время. В любом случае сегодня мы видим, что и Донецкая, Луганская республики и те территории, которые уже освобождены от оккупации киевским неонацистским режимом, активно интегрируются с РФ», — рассказал Клишас в эфире радио Sputnik. Сенатор отметил, что ситуация неопределенности в ДНР и ЛНР длится уже восемь лет. Сейчас Россия признает их как суверенные государства. Ранее Клишас рассказал, что включение освобожденных территории в состав России начнется осенью 2022 года. Однако в Кремле заявили, что не обсуждали вопрос присоединения освобожденных от ВСУ территорий к РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.