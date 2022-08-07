Экс-советник Борреля: страны ЕС потребуют от Украины уступить РФ

Некоторые страны Евросоюза начнут постепенно переходить на сторону России и требовать от Украины пойти на уступки Москве. Такое заявление сделала бывший советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи.
«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — отметила Точчи, передает Foreign Affairs.
Она убеждена, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева в спецоперации станет возможное завершение активной фазы боевых действий. Натали Точчи считает такой сценарий событий наиболее вероятным, особенно если энергетический кризис в Европе начнет прогрессировать.
По словам обозревателя газеты Handelsblatt Матиаса Пира, Европа начала отбирать газ у развивающийся стран, что в дальнейшем приведет к энергетическому кризисому. Эксперт отметил, что проблемы с электроснабжением уже появились в Бангладеше и Пакистане.
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Некоторые страны Евросоюза начнут постепенно переходить на сторону России и требовать от Украины пойти на уступки Москве. Такое заявление сделала бывший советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи. «На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — отметила Точчи, передает Foreign Affairs. Она убеждена, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева в спецоперации станет возможное завершение активной фазы боевых действий. Натали Точчи считает такой сценарий событий наиболее вероятным, особенно если энергетический кризис в Европе начнет прогрессировать. По словам обозревателя газеты Handelsblatt Матиаса Пира, Европа начала отбирать газ у развивающийся стран, что в дальнейшем приведет к энергетическому кризисому. Эксперт отметил, что проблемы с электроснабжением уже появились в Бангладеше и Пакистане.