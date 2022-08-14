Кадыров: чеченский спецназ захватил важную позицию в ДНР

Спецназ «Ахмат» захватил стратегически важную позицию под Северском, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили стратегически важную позицию под Северском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецназа „Ахмат“ под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда „Комбат“ Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Также глава Чечни рассказал, что российские войска уничтожили укрепрайон бандеровцев и взяли в плен трех националистов. Он отметил, что в открытой местности украинские боевики представляют из себя «жалкое подобие соперника».

«Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», — резюмировал Кадыров.

Ранее замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безносов сообщил о прорыве обороны ВСУ на Угледарском направлении. Накануне Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Также армия РФ освободила поселок Пески в Донецкой области.

Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов.