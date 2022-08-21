Как не платить за неоказанную услугу. URA.RU отвечает на вопросы читателей

21 августа 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Адвокат рассказал, в каких случаях за неоказанную услугу по закону не нужно платить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если услугу не удалось оказать, но вины клиента здесь нет, например, если ребенку не смогли провести стоматологический осмотр из-за того, что он испугался, родителям ничего платить не нужно. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Евгений Витман в рубрике «Вправе знать», которая реализуется совместно с URA.RU и университетом при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Статьей 781 Гражданского Кодекса предусмотрено, что оказанная услуга должна быть оплачена, но такой услуги, как „непродуктивное использование времени“ [о которой сообщили родителям ребенка сотрудники стоматологии] не существует. Исполнитель пытается переложить на заказчика неполученный доход. Оплата такого счета не должна производиться. Но если вина заказчика в том, что услуга не была оказана, присутствует, то оплатить ее придется. В данной ситуации [истерике ребенка в стоматологии], если иметь в виду житейские рассуждения, родители должны успокоить своего ребенка, подготовить его к визиту к стоматологу. Однако за риск, что ребенок не сможет успокоиться в кресле врача, ни одна из сторон не отвечает», — отметил он в разговоре с журналистами издания. Специалист также пояснил, что если невозможность оказания услуги вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает, то исполнителю возмещается лишь часть расходов — например, расходных материалов, которые успели использовать при осмотре. При этом расходов за «непродуктивно потраченное время» быть не может. По закону, заказчик не должен возмещать упущенную выгоду. Так что в данном случае, по словам Витмана, ни услуга, ни счет за нее возмещению не подлежат. Если компания все же требует оплатить неоказанную услугу, адвокат советует отказывать и предлагать решать спорный вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Попросту — через суд. Перспективы подобного иска специалист оценил как «крайне низкие». Ранее кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ Леонид Вахрушев рассказал о том, как избежать блокировки видео из-за чужой музыки. Он привел несколько примеров, какие музыкальные произведения можно использовать в своих видеоклипах, а за какие грозит блокировка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если услугу не удалось оказать, но вины клиента здесь нет, например, если ребенку не смогли провести стоматологический осмотр из-за того, что он испугался, родителям ничего платить не нужно. Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Евгений Витман в рубрике «Вправе знать», которая реализуется совместно с URA.RU и университетом при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Статьей 781 Гражданского Кодекса предусмотрено, что оказанная услуга должна быть оплачена, но такой услуги, как „непродуктивное использование времени“ [о которой сообщили родителям ребенка сотрудники стоматологии] не существует. Исполнитель пытается переложить на заказчика неполученный доход. Оплата такого счета не должна производиться. Но если вина заказчика в том, что услуга не была оказана, присутствует, то оплатить ее придется. В данной ситуации [истерике ребенка в стоматологии], если иметь в виду житейские рассуждения, родители должны успокоить своего ребенка, подготовить его к визиту к стоматологу. Однако за риск, что ребенок не сможет успокоиться в кресле врача, ни одна из сторон не отвечает», — отметил он в разговоре с журналистами издания. Специалист также пояснил, что если невозможность оказания услуги вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает, то исполнителю возмещается лишь часть расходов — например, расходных материалов, которые успели использовать при осмотре. При этом расходов за «непродуктивно потраченное время» быть не может. По закону, заказчик не должен возмещать упущенную выгоду. Так что в данном случае, по словам Витмана, ни услуга, ни счет за нее возмещению не подлежат. Если компания все же требует оплатить неоказанную услугу, адвокат советует отказывать и предлагать решать спорный вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Попросту — через суд. Перспективы подобного иска специалист оценил как «крайне низкие». Ранее кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ Леонид Вахрушев рассказал о том, как избежать блокировки видео из-за чужой музыки. Он привел несколько примеров, какие музыкальные произведения можно использовать в своих видеоклипах, а за какие грозит блокировка.