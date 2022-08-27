В ДТП в Тюмени пострадали двое детей, ехавшие в Курган. Фото

27 августа 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию Фото: pixabay.com В Тюмени на улице Трактовой произошло ДТП, в котором пострадали три человека в автомобиле Kia: двое подростков и взрослая женщина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Отмечается, что они ехали в Курган. «В Тюмени вечером на улице Трактовой автомобиль Kia Spectra въехал в заднюю часть Hyundai. Предварительно, 25-летний водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию. Ранены трое пассажиров Kia: 13-летний мальчик, 16-летняя девушка и женщина 37 лет. Пассажиры ехали в Курган», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью погиб пенсионер. Кроме того, в аварии получили травмы двое детей.

В Тюмени на улице Трактовой произошло ДТП, в котором пострадали три человека в автомобиле Kia: двое подростков и взрослая женщина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Отмечается, что они ехали в Курган. «В Тюмени вечером на улице Трактовой автомобиль Kia Spectra въехал в заднюю часть Hyundai. Предварительно, 25-летний водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию. Ранены трое пассажиров Kia: 13-летний мальчик, 16-летняя девушка и женщина 37 лет. Пассажиры ехали в Курган», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью погиб пенсионер. Кроме того, в аварии получили травмы двое детей.