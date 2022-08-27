В ДТП в Тюмени пострадали двое детей, ехавшие в Курган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, колесо автомобиля, дтп, разбитая машина, авария
Водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию Фото:

В Тюмени на улице Трактовой произошло ДТП, в котором пострадали три человека в автомобиле Kia: двое подростков и взрослая женщина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Отмечается, что они ехали в Курган.

«В Тюмени вечером на улице Трактовой автомобиль Kia Spectra въехал в заднюю часть Hyundai. Предварительно, 25-летний водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию. Ранены трое пассажиров Kia: 13-летний мальчик, 16-летняя девушка и женщина 37 лет. Пассажиры ехали в Курган», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью погиб пенсионер. Кроме того, в аварии получили травмы двое детей.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Тюмени на улице Трактовой произошло ДТП, в котором пострадали три человека в автомобиле Kia: двое подростков и взрослая женщина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. Отмечается, что они ехали в Курган. «В Тюмени вечером на улице Трактовой автомобиль Kia Spectra въехал в заднюю часть Hyundai. Предварительно, 25-летний водитель Kia не выдержал безопасную дистанцию. Ранены трое пассажиров Kia: 13-летний мальчик, 16-летняя девушка и женщина 37 лет. Пассажиры ехали в Курган», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ДТП под Тюменью погиб пенсионер. Кроме того, в аварии получили травмы двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...