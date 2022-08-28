28 августа 2022

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Сподар был назначен заместителем командующего Нацгвардией Украины в мае 2014 года Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Ярослава Сподара. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в указе. Причины в указе не прописаны. Известно, что Сподар был назначен на должность в мае 2014 года.

Ранее президент Украины уволил начальников Службы Безопасности Украины в трех регионах страны. Кроме того, он назначил бывшего начальника Львовского областного управления СБУ руководителем отделения в Киевской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Ярослава Сподара. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. «Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в указе. Причины в указе не прописаны. Известно, что Сподар был назначен на должность в мае 2014 года. Ранее президент Украины уволил начальников Службы Безопасности Украины в трех регионах страны. Кроме того, он назначил бывшего начальника Львовского областного управления СБУ руководителем отделения в Киевской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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