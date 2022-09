WSJ: США намерены ускорить поставки оружия союзникам из-за Украины

Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружения своим союзникам из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. «По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны, группа будет искать пути для Министерства обороны, чтобы упорядочить части программы с целью поставить желанные американские беспилотники, пушки, вертолеты, танки и другое вооружение партнерам быстрее», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. Издание отмечает, что Пентагон в прошлом месяце собрал целевую группу из высокопоставленных чиновников для изучения неэффективности продажи американского оружия за рубеж. Проверка в Пентагоне началась около месяца назад из-за напряженности между США и Китаем, а также из-за конфликта на Украине. Сопредседателями рабочей группы стали помощник заместителя американского министра обороны по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант. Американские законодатели, представители правительства и сферы обороны считают программу продажи вооружения за границу медленной и нацеленной на снижение рисков. Из-за этого процесс передачи оружия союзникам затягивается на несколько лет, пишет The Wall Street Journal. США и другие западные страны поставляют Киеву оружие на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружения Тайваню на сумму более 1 млрд долларов, передает RT. В Китае пообещали отреагировать на это, сообщает «Национальная служба новостей».

Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружения своим союзникам из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. «По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны, группа будет искать пути для Министерства обороны, чтобы упорядочить части программы с целью поставить желанные американские беспилотники, пушки, вертолеты, танки и другое вооружение партнерам быстрее», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. Издание отмечает, что Пентагон в прошлом месяце собрал целевую группу из высокопоставленных чиновников для изучения неэффективности продажи американского оружия за рубеж. Проверка в Пентагоне началась около месяца назад из-за напряженности между США и Китаем, а также из-за конфликта на Украине. Сопредседателями рабочей группы стали помощник заместителя американского министра обороны по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант. Американские законодатели, представители правительства и сферы обороны считают программу продажи вооружения за границу медленной и нацеленной на снижение рисков. Из-за этого процесс передачи оружия союзникам затягивается на несколько лет, пишет The Wall Street Journal. США и другие западные страны поставляют Киеву оружие на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружения Тайваню на сумму более 1 млрд долларов, передает RT. В Китае пообещали отреагировать на это, сообщает «Национальная служба новостей».