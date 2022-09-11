Власти Запорожья: требования Киева оставить ЗАЭС абсурдны

12 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

В Запорожской области отвергли «хотелки» киевских властей по ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования киевских властей оставить ЗАЭС абсурдны, такие «хотелки» могут привести к непоправимым последствиям для всего мира. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов. «Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные „хотелки“ выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», — сказал Рогов РИА «Новости». По его словам, требования Киева ничем не подкреплены. По его мнению, передача АЭС под контроль украинской стороне может привести к непоправимым последствиям и поставить мир на грань ядерной катастрофы. Ранее Рогов заявлял о том, что энергоблоки на Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов ВСУ и повреждений электролиний. Однако несмотря на это, электроснабжение в Энергодаре осуществляется в штатом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава администрации города Александр Волга. ЗАЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. В связи с ситуацией на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они зафиксировали факты обстрелов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требования киевских властей оставить ЗАЭС абсурдны, такие «хотелки» могут привести к непоправимым последствиям для всего мира. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов. «Это заявление никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли и желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС. Их заявления ничем не подкреплены и абсурдны. Если подобные „хотелки“ выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», — сказал Рогов РИА «Новости». По его словам, требования Киева ничем не подкреплены. По его мнению, передача АЭС под контроль украинской стороне может привести к непоправимым последствиям и поставить мир на грань ядерной катастрофы. Ранее Рогов заявлял о том, что энергоблоки на Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов ВСУ и повреждений электролиний. Однако несмотря на это, электроснабжение в Энергодаре осуществляется в штатом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава администрации города Александр Волга. ЗАЭС взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации РФ на Украине. Объект неоднократно обстреливали ВСУ. В связи с ситуацией на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они зафиксировали факты обстрелов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.