В Кремле высказались о судьбе Донбасса после референдумов

27 сентября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Ситуация в Донбассе изменится с юридической точки зрения, заявили в Кремле Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Ситуация в Донбассе после проведения референдумов будет зависеть от Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, прекратит ли Украина обстрелы после референдумов в Донбассе. «Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение территорий в состав России. Херсонскую область, ЛНР, часть ДНР и Запорожья освободили российские военные в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации на Украине является освобождение Донбасса.

Ситуация в Донбассе после проведения референдумов будет зависеть от Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, прекратит ли Украина обстрелы после референдумов в Донбассе. «Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение территорий в состав России. Херсонскую область, ЛНР, часть ДНР и Запорожья освободили российские военные в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации на Украине является освобождение Донбасса.