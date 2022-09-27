В Кремле высказались о судьбе Донбасса после референдумов

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Ситуация в Донбассе изменится с юридической точки зрения, заявили в Кремле Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Ситуация в Донбассе после проведения референдумов будет зависеть от Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, прекратит ли Украина обстрелы после референдумов в Донбассе.

«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение территорий в состав России. Херсонскую область, ЛНР, часть ДНР и Запорожья освободили российские военные в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации на Украине является освобождение Донбасса.

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Ситуация в Донбассе после проведения референдумов будет зависеть от Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, прекратит ли Украина обстрелы после референдумов в Донбассе. «Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точи зрения международного права со всеми последствиями защиты безопасности этих территорий», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение территорий в состав России. Херсонскую область, ЛНР, часть ДНР и Запорожья освободили российские военные в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации на Украине является освобождение Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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