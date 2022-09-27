Песков отказался комментировать слухи о создании Крымского федерального округа РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, в законодательной системе РФ предусмотрены варианты появления новых регионов Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Кремль не анонсирует появления новых федеральных органов и связанных с ними кадровых решений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или кадровых решений. Если будут решения приниматься, мы будем информировать», — цитирует ответ пресс-секретаря на информацию в СМИ о том, что в России появится Крымский федеральный округ, который возглавит экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что в законодательной системе России предусмотрены варианты принятия новых регионов. «Разумеется, наши законодатели и органы исполнительной власти, и правовые подразделения [к этому] готовы», — отметил Песков во время общения с журналистами.

Ранее Рогозина назвали возможным полпредом Путина в Крыму и Донбассе. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Газета также сообщает, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе проведения спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосуют по вопросу вступления своих регионов в состав России. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях. В частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

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Кремль не анонсирует появления новых федеральных органов и связанных с ними кадровых решений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или кадровых решений. Если будут решения приниматься, мы будем информировать», — цитирует ответ пресс-секретаря на информацию в СМИ о том, что в России появится Крымский федеральный округ, который возглавит экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что в законодательной системе России предусмотрены варианты принятия новых регионов. «Разумеется, наши законодатели и органы исполнительной власти, и правовые подразделения [к этому] готовы», — отметил Песков во время общения с журналистами. Ранее Рогозина назвали возможным полпредом Путина в Крыму и Донбассе. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Газета также сообщает, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе проведения спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосуют по вопросу вступления своих регионов в состав России. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях. В частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.
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